Число пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале возросло до 35

Фото: ГУ МЧС России по Республике Дагестан

Количество пострадавших при взрыве на автозаправке в Махачкале увеличилось до 35 человек, сообщили в Центре медицины катастроф Дагестана, передает «Интерфакс». Ранее было известно о 20 раненых.

По предварительной информации, около 35 пострадавших и шесть погибших, в том числе один ребенок, — сказал собеседник агентства.

В администрации настоятельно рекомендовали без крайней необходимости не ехать в сторону взрыва, так как существует вероятность помешать проезду пожарных расчетов и экстренных служб. Отмечается, что на место происшествия прибыли госсекретарь республики Дагестан Магомед Султан Магомедов, мэр Махачкалы Юсуп Умавов, депутат народного собрания региона Магомед Магомедов, заместители главы Махачкалы и руководители структурных подразделений мэрии.

В социальных сетях появилась видеозапись момента взрыва на автозаправке в Махачкале. Также очевидцы публикуют кадры с места происшествия. Слышны крики, что нужно вытаскивать пострадавших из автобуса. Судя по видео, возгорание на месте взрыва продолжается. Одна из ближайших больниц переполнена от госпитализированных в результате взрыва. Люди лежат в коридорах прямо на полу.