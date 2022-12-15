Число пострадавших при пожаре в Ангарске возросло до пяти

Фото: Прокуратура Иркутской области

Число пострадавших в результате пожара на НПЗ в Ангарске возросло до пяти, сообщил в Telegram-канале глава Иркутской области Игорь Кобзев. Ранее было известно о четверых получивших травмы и двоих погибших.

Уточненные данные от Минздрава по пострадавшим. Одному проводят лечение в стационаре, еще четыре направлены на амбулаторное лечение, — написал губернатор.

Он добавил, что в близлежащих домах проведено обследование, в ходе которого никаких повреждений не выявлено.

Пожар на технологической установке промышленной площадки нефтеперерабатывающего завода АНХК в Ангарске произошел около шести часов утра 15 декабря. В соцсетях местные жители сообщали, что слышали взрыв и почувствовали взрывную волну.

В региональном главке МЧС предварительной причиной пожара назвали загазованность систем технологической установки. По факту происшествия на предприятии создана специальная комиссия и возбуждено уголовное дело.