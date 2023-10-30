Число пострадавших при пожаре на АЗС в Химках возросло Пять человек пострадали при взрыве на АЗС в Химках

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При взрыве на АЗС в подмосковных Химках пострадали пять человек, сообщили РИА Новости в МЧС России. В ведомстве добавили, что четверо из них были госпитализированы.

По уточненной информации, в Химках число пострадавших в пожаре возросло до пяти человек, четверо из которых госпитализированы, — сказали в пресс-службе.

До этого поступала информация о трех пострадавших. Сообщалось, что причиной пожара на автозаправочной станции в Химках могла стать разгерметизация емкости с пропаном. У АЗС, расположенной неподалеку от аэропорта Шереметьево, также загорелось пять машин. Кроме того, пламя перекинулось на близлежащие бытовки.

Представители МЧС России подчеркнули, что возгорание успешно локализовано, к тушению пожара привлекли 15 человек личного состава и четыре единицы спецтехники.

В минувшее воскресенье, 29 октября, в Коми загорелся резервуар с нефтью. По данным МЧС России, он находится в Усинском районе. К тушению пожара привлеки 25 единиц спецтехники и 80 человек личного состава. По предварительным данным, предоставленным компанией «ЛУКОЙЛ-Коми», в результате инцидента погиб один человек. Возможной причиной возгорания называется нарушение правил техники безопасности. По факту произошедшего проводится проверка.