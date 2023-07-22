Число пострадавших при обрушении моста под Петербургом выросло до восьми

Фото: Petrov Sergey / Global Look Press

Число пострадавших в результате обрушения пешеходного моста в городе Луга Ленинградской области увеличилось до восьми, сообщило областное правительство. От полученных травм один человек скончался.

Инцидент произошел 22 июля во время проведения фольклорного фестиваля «Ольгины берега». В настоящее время три человека находятся в Лужской межрайонной больнице. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. Телеканал 78 сообщил, что две женщины получили переломы ног.

Еще двое пострадавших самостоятельно обратились за помощью в Лужскую больницу. Медики сообщили, что угрозы жизни для всех, кто находятся на обследовании, нет, — говорится в сообщении правительства.

По факту гибели человека следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Глава Ленинградской области Александр Дрозденко поручил председателю комитета по здравоохранению Александру Жаркову взять на контроль оказание помощи пострадавшим при обрушении моста.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в результате прорыва трубы с горячей водой в ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте в Москве. Еще девять человек доставлены в больницу с ожогами различной степени тяжести.