Число пострадавших при обстреле села Шебекино возросло до 11 Губернатор Белгородской области сообщил об 11 раненых при обстреле села Шебекино

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число пострадавших в результате обстрела села Шебекино Белгородской области возросло до 11, сообщил в своем Telegram-канал глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, состояние четверых оценивается как тяжелое. Ранее было известно о пяти пострадавших.

Уточнение по пострадавшим: одиннадцать человек, 4 из них в тяжелом состоянии, — написал Гладков.

Он добавил, что все пострадавшие доставлены в центральную районную больницу. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее Гладков сообщил, что в Шебекино в результат обстрела повреждены гражданские объекты. Местные жители, в свою очередь, рассказывали в соцсетях о проблемах с электричеством после обстрела населенного пункта.

Село также подверглось обстрелу накануне. Один из украинских снарядов попал в местный лакокрасочный завод. При этом пострадала одна женщина.