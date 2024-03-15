Число пострадавших при обстреле Белгорода выросло Мэр Демидов: число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до трех

Фото: t.me/beladm31

Число пострадавших в результате обстрела Белгорода со сторoны Вооруженных сил Украины увеличилось до трех, сообщил мэр города Вaлентин Демидов в своем Telegram-канале. Ранения разной степени тяжести получили двое мужчин и одна женщина. Он назвал произошедшее террористической атакой.

Двое мужчин пострадали. Один из них госпитализирован с переломом нескольких ребер и ушибом грудной клетки. Второго доставляют в медучреждение — осколками посечено лицо. Также обратилась женщина с контузией и резаной раной на пальце — от госпитализации отказалась, — написал он.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что два человека пострадали в результате обстрела города. Всего, по его словам, над Белгородом и Белгородским районом сбито семь снарядов системы залпового огня. Информация о последствиях на земле уточняется.

На опубликованных после обстрела ВСУ кадрах, которые засняли очевидцы, можно увидеть балкон с выбитым остеклением в одном из многоквартирных домов Белгорода. При этом на фоне виднеются столбы дыма. На другом видео показан горящий автомобиль.