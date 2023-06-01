Число пострадавших при обстрелах Шебекино возросло до восьми человек

Фото: vvgladkov/t.me

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что число пострадавших в результате обстрелов ВСУ города Шебекино возросло до восьми. Ранее сообщалось о том, что ранения получили пять человек.

В Шебекинском округе непрекращающийся обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. Восемь раненых. Погибших нет, — написал губернатор.

Гладков отметил, что местная администрация занимается вопросом вывоза людей. Он будет осуществляться после окончания обстрелов, места для размещения людей уже готовы. При этом глава региона заверил, что в случае необходимости срочной эвакуации защищенная техника будет подаваться прямо к домам.

Губернатор также подчеркнул, что войск противника на территории Белгородской области нет. Ситуацию контролируют ВС РФ, пограничники, Росгвардия и ФСБ.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что российские пограничники ведут бой с диверсантами ВСУ, которые при поддержке танков атаковали автомобильный пункт пропуска «Шебекино». Минобороны России эту информацию не комментировало. В оперштабе региона это сообщение опровергли. Там подтвердили, что украинские войска продолжают обстрелы, но о прорыве диверсантов речи нет. Местных жителей призвали не поддаваться панике.