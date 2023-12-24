Число пострадавших при обрушении горки в Хакасии возросло до девяти СКР: при обрушении горки в Хакасии пострадали восемь детей и взрослая женщина

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Количество пострадавших в результате обрушения горки в поселке Усть-Абакан в Хакасии увеличилось до девяти, сообщила пресс-служба республиканского главка СКР. Ранее было известно о восьми травмированных.

По состоянию на утро 24 декабря 2023 года в медицинские учреждения обратилось восемь детей, у них диагностированы травмы различной степени тяжести, и одна взрослая женщина, — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). В ходе расследования будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за строительство объекта, в чьи обязанности входит обеспечение безопасности детей.

Инцидент с обрушением горки произошел днем 23 декабря. Сооружение не было сертифицировано и не сдавалось в эксплуатацию. По информации СКР, горка находилась в процессе возведения, но ограждающих конструкций не было. В момент происшествия на ней находились более 10 человек.