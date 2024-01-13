Число пострадавших при атаке ВСУ на Белгородскую область возросло Гладков: при атаке ВСУ на село Мокрая Орловка пострадали два человека

Фото: t.me/vvgladkov

При обстреле ВСУ села Мокрая Орловка Белгородской области пострадали два человека, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. До этого было известно об одном раненом мужчине.

Уточненная информация по атаке дронами-камикадзе в Мокрой Орловке. Количество пострадавших увеличилось до двух человек. Второй мужчина обратился в больницу самостоятельно. У него сотрясение головного мозга и слепое ранение нижней конечности. <...> Состояние пострадавшего медики оценивают как средней степени тяжести, — уточнил Гладков.

Ранее он сообщил, что житель Мокрой Орловки получил осколочные ранения мягких тканей лица. Мужчина мог потерять зрение, но медики не выявили поражения глаз. Также из-за обстрела Вооруженных сил Украины повреждения получили три автомобиля, сказал глава региона.

До этого жительница Белгорода Наталья рассказала, что обстановка в городе на данный момент очень тяжелая, люди опасаются выходить на улицу. При этом, по ее словам, 30 декабря горожане пережили самый страшный обстрел с начала спецоперации, а ее знакомая лишилась пальцев во время атаки.