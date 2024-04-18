Число пострадавших при ночной атаке на Белгородскую область увеличилось Гладков: число раненных при обстреле Белгородской области возросло до двух

Фото: МО Украины

Число жителей, которые были ранены при ночном обстреле Белгородской области, возросло, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По его словам, пострадали два человека.

Один человек получил амбулаторную медицинскую помощь и от госпитализации отказался. Женщина с ранением стопы находится под наблюдением врачей, — уточнил он.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что при падении подавленного украинского дрона была ранена мирная жительница. Она сейчас находится в медучреждении. Также получила повреждения небольшая пилорама и два частных домовладения.

До этого мирный житель Донецка пострадал в результате обстрела Петровского района города со стороны украинских войск. Глава ДНР Денис Пушилин добавил, что были повреждены гараж в гаражном кооперативе в Петровском районе, а также жилой дом, газопровод и ЛЭП в Никитовском районе Горловки.

Кроме того, два человека погибли в результате атаки Вооруженных сил Украины на Херсонскую область. Губернатор региона Владимир Сальдо заявил, украинская армия обстреляла город Каховку и село Царское. В результате атаки также пострадал пожилой мужчина, его с осколочными ранениями доставили в больницу.