Число пострадавших при атаке ВСУ на Херсонскую область выросло Сальдо: 11 человек пострадали при обстреле Скадовска со стороны ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Число пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины на Скадовск выросло до 11 человек, сообщила пресс-служба губернатора Херсонской области Владимира Сальдо. ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS, передает РИА Новости.

Количество пострадавших при обстреле Скадовска украинской армией из РСЗО HIMARS увеличилось до 11 человек. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Многих пострадавших посекло осколками, — уточнили в пресс-службе.

Ранее украинские военные нанесли удар по Скадовску с применением дальнобойных ракет HIMARS, часть жителей остались без света и воды. По словам Сальдо, системам ПВО удалось сбить две из трех ракет, выпущенных по населенному пункту. Губернатор уточнил, что ракета взорвалась рядом со станцией технического обслуживания автомобилей.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали село Новая Наумовка Белгородского района с помощью дронов-камикадзе. По данным главы региона, в результате погиб мужчина, который с другом приехал копать огород. Второй белгородец получил ранение.

Позже Гладков обратился к жителям населенных пунктов, где действует режим ЧС. Он призвал людей не посещать эти села и ставить свое здоровье и жизнь в приоритет.