Число пострадавших при атаке ВСУ на Белгород возросло Гладков: один человек погиб и четыре получили ранения при атаке ВСУ на Белгород

Фото: t.me/vvgladkov

Один человек погиб и четверо пострадали в результате массированного ракетного обстрела Белгорода, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, в числе пострадавших есть ребенок. Ранее речь шла об одном погибшем и одном пострадавшем.

В результате прямого попадания одного из снарядов в частный жилой дом погиб мужчина. Четыре человека ранены. У 10-летнего ребенка осколочное ранение ягодичной области (состояние оценивается как средней степени тяжести). У женщины осколочное ранение височной области, у одного мужчины осколочные ранения головы, у второго мужчины — контузия, — написал Гладков.

Пострадавшие доставлены в больницы. Врачи оказывают им необходимую помощь.

Также Гладков сообщил о повреждениях в 10 частных жилых домовладениях, при этом один дом разрушен полностью. Также повреждены два автомобиля. Есть повреждение системы водообеспечения в Белгороде. На месте происшествия работают аварийные бригады.

Поздним вечером 29 декабря губернатор сообщил, что над Белгородом сработала система ПВО, сбито несколько воздушных целей. В свою очередь в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО уничтожили 13 реактивных снарядов.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины трижды за день обстреляли Белгородскую область. Последний на тот момент обстрел произошел около 20 часов. По словам губернатора Гладкова, обстрелу подвергся город Шебекино. В результате различные повреждения получили четыре частных жилых домовладения.