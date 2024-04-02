В Татарстане снова увеличилось число пострадавших при атаке БПЛА Число пострадавших при атаке дронов в Татарстане увеличилось до 13 человек

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Число пострадавших в результате атаки дронов в Татарстане увеличилось до 13, сообщили ТАСС в региональном Минздраве. В частности, ранения получили двое несовершеннолетних.

По состоянию на 13:00 после взрыва в результате прилета БПЛА в ОЭЗ «Алабуга» пострадали 13 человек, студенты, в том числе двое несовершеннолетних. Все они поступили в Елабужскую ЦРБ, — заявил собеседник агентства.

Пять человек после лечебно-диагностических мероприятий отпустили на амбулаторное лечение, в состоянии средней и легкой тяжести госпитализированы восемь человек. Угрозы жизни нет, вся необходимая медицинская помощь оказывается, отметили в Минздраве Татарстана.

Утром 2 апреля БПЛА впервые атаковали предприятия в Нижнекамске и Елабуге. Пресс-служба главы республики сообщила, что серьезных разрушений нет, не нарушен технологический процесс предприятий. Пострадавшим оказывается помощь.

Позже стало известно, что атака на общежитие «Алабуга Политеха» в Елабуге с применением украинского легкомоторного самолета «Аэропракт А-22» могла быть неслучайной. СМИ сообщали, что студенты этого учебного заведения привлекаются к сборке беспилотников «Герань». Минобороны РФ эту информацию не комментировало.