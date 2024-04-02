Число пострадавших при атаке БПЛА в Елабуге возросло до 12

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число пострадавших при атаке беспилотника в Елабуге выросло до 12 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главы Татарстана. Жизни пострадавших ничто не угрожает.

Поступила корректировка от экстренных служб по цифре — 12 человек. По степени тяжести так же, средняя, жизни ничего не угрожает, — говорится в сообщении.

Утром 2 апреля глава Татарстана Рустам Миниханов в своем Telegram-канале сообщил, что БПЛА атаковали предприятия в городах Елабуга и Нижнекамск. Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин позже заявил, что в результате атаки беспилотника на одно из предприятий нет серьезных разрушений и технологический процесс не нарушен.

Ранее стало известно, что одной из пострадавших при атаке БПЛА в Татарстане оказалась 16-летняя гражданка Руанды. Иностранка, которая получила травмы, является студенткой политехнического колледжа в Елабуге.

В Сети уже появилось видео атаки беспилотника на общежитие. На кадрах видно, как к строению приближается дрон самолетного типа, после чего происходит взрыв. Гендир ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев отмечал, что дроны были оснащены оборудованием стран НАТО. Он подчеркнул, что россиян не удастся запугать.