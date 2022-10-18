Число пострадавших после падения Су-34 в Ейске выросло до 26

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Еще семь человек обратились за медицинской помощью после падения военного самолета Су-34 на многоквартирный жилой дом в Ейске, сообщила РИА Новости пресс-служба регионального управления МЧС. Таким образом, общее количество пострадавших в результате происшествия составляет 26 человек.

В настоящее время 26 пострадавших, которые нуждаются в лечении, — сказал представитель спасательной службы.

Ранее в МЧС сообщали, что в результате падения Су-34, выполнявшего учебно-тренировочный полет, разрушены 72 квартиры в девятиэтажном доме на улице Коммунистической. Погибли 14 человек, ранения получили еще 19, четверо из них — двое взрослых и двое детей — в тяжелом состоянии госпитализированы в Краснодарскую краевую больницу.

Вечером 17 октября Су-34, совершавший учебно-тренировочный полет, упал во дворе многоэтажного жилого дома. Его пилоты успели катапультироваться. Как заявили в Минобороны России, военный самолет потерпел крушение из-за возгорания одного двигателя при взлете. По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело. Президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Как сообщили в СКР сегодня днем, причиной падения военного учебного истребителя, вероятнее всего, послужила техническая неисправность самолета. Крушение следователи квалифицировали как нарушение правил полетов.