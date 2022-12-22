Число пострадавших детей в ДТП под Новосибирском увеличилось до пяти

Количество детей, пострадавших в результате автомобильной аварии на 83 км трассы Р-256 «Чуйский тракт» под Новосибирском увеличилось до пяти, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона. Как рассказал источник, врачи отпустили троих пострадавших домой, госпитализация им не потребовалась.

После обследования в Искитимской ЦГБ троих из пяти детей, пострадавших в ДТП с автобусом, забрали родители, госпитализация им не понадобилась. Два ребенка остаются в стационаре. У одного состояние - средней степени тяжести, у другого — легкой степени. Также госпитализирована одна женщина. Ее состояние врачи оценивают как средней степени тяжести, — заявил собеседник агентства.

По факту произошедшего Искитимская межрайонная прокуратура начала проверку.

Авария произошла утром 22 декабря на 83 км трассы Р-256 «Чуйский тракт» под Новосибирском. Водитель школьного автобуса не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в КамАЗ, который ехал в противоположную сторону. Столкновение не было лобовым, потому жертв удалось избежать. Всего в салоне автобуса находились 36 человек, включая 27 детей.

16 декабря на 178 км трассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре автобус, перевозивший на работу вахтовиков компании «Амур Минералс», съехал в кювет и перевернулся. В результате погибли восемь человек и более 20 получили травмы.