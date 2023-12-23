Число пострадавших детей при обрушении горки в Хакасии возросло Восемь детей получили травмы при обрушении горки в Хакасии

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Число детей, пострадавших в результате обрушения горки в поселке Усть-Абакан в Хакасии, возросло до восьми, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Усть-Абаканского района Елену Егорову. Ранее было известно о семи травмированных детях.

Два человека в больнице находятся: открытый перелом голени у девочки 12 лет и еще один ребенок с переломом позвоночника. <...> Остальные шесть человек отвезли в Черногорскую больницу — ушибы, растяжения. Они отпущены домой, — цитирует агентство главу района.

Как сообщалось ранее, инцидент с обрушением горки произошел днем 23 декабря. Сооружение не было сертифицировано и не сдавалось в эксплуатацию. По информации СКР, горка находилась в процессе возведения, но ограждающих конструкций не было. В момент происшествия на ней находились примерно 10 человек.

В начале ноября одиннадцатилетняя девочка погибла во время игр с «ватрушкой» в селе Шелаболиха Алтайского края. Друзья по очереди скатывались с горки, во время спуска одну из школьниц занесло, и она врезалась в бетонный столб. От полученных травм ребенок скончался.