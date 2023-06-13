Увеличилось число погибших в зоне затопления в Херсонской области Число погибших в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС достигло 17

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число погибших в зоне затопления в Херсонской области достигло 17, сообщил в своем Telegram-канале председатель регионального правительства Андрей Алексеенко. Он отметил, что работам в зоне ЧС после подрыва Каховской ГЭС мешают проблемы со связью. Особенно это касается Алешкинского и Голопристанского округов. В связи с этим местные власти обратились за помощью к федеральным МЧС и Минцифры.

На утро подтверждено 12 погибших в Голой Пристани и пять — в Алешках, — сообщил Алексеенко.

По словам Алексеенко, власти получили уже порядка 500 обращений за единоразовой компенсацией от потопа, которая составит 10 тысяч рублей.

Началась санобработка сетей, скважин и колодцев, но пока безопасна для питья и приготовления пищи только бутилированная вода.

Ранее сообщалось, что всего установлено 86 человек пострадавших, из которых 84 человека госпитализированы, а погибших — девять человек.

Плотина Каховской ГЭС обрушилась утром 6 июня. Россия и Украина выдвинули взаимные обвинения. Обе стороны начали эвакуацию населения с затопленных территорий, находящихся под их контролем. Врио главы региона Владимир Сальдо сообщал об эвакуации 7,2 тысячи человек. Андрей Алексеенко оценивал ущерб из-за разрушения Каховской ГЭС в 11,5 млрд рублей.

9 июня глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призывал Россию «немедленно прекратить огонь в Херсонской области». По словам дипломата, Брюссель получает данные о том, что Россия мешает действиям по спасению гражданских лиц в Херсонской области.