Число погибших в результате взрыва в Махачкале выросло до 27

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Количество жертв взрыва на заправочной станции в Махачкале возросло до 27 человек, передает РИА Новости со ссылкой на Дагестанский центр медицины катастроф. Обновленной информации по пострадавшим пока нет.

На данный момент 27 погибших, — сказал собеседник агентства.

До этого Минздрав Дагестана сообщал о 12 умерших и 56 раненых, включая 13 детей. Впоследствии первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко уточнил, что в медучреждениях Махачкалы находятся 66 пострадавших, из которых 10 находятся в критическом состоянии.

Первые сообщения о взрыве в Махачкале стали появляться в районе 22:00 по московскому времени. По данным администрации города, детонация произошла в здании автосервиса рядом с торговым центром, после чего начался пожар. Площадь возгорания составила по меньшей мере 500 квадратных метров. Сотрудникам полиции пришлось уводить людей из-за угрозы повторной детонации. Также было отключено газоснабжение. Городские власти настоятельно рекомендовали без крайней необходимости не ехать в сторону взрыва.

В социальных сетях появилась видеозапись момента взрыва на автозаправке в Махачкале. Также очевидцы опубликовали кадры с места происшествия. Были слышны крики, что нужно вытаскивать пострадавших из автобуса. Одна из ближайших больниц переполнена от госпитализированных в результате взрыва. Люди лежат в коридорах прямо на полу.