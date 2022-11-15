Число погибших в результате обстрела Белгородской области выросло до трех

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Число погибших в результате обстрела Шебекино Белгородской области выросло до трех человек. В больнице умерла женщина, получившая осколочные ранения, сообщил министр здравоохранения области Андрей Иконников.

Несмотря на все усилия медицинского персонала, женщина 80 лет скончалась. На лечение остаются два пациента — один в реанимации в тяжелом состоянии, один в состоянии средней степени тяжести в отделении, — написал в своем Telegram-канале министр.

Изначально сообщалось, что в результате обстрела ВСУ погибли два и пострадали три человека. Пострадавшие были госпитализированы. В регионе на сегодня действует желтый уровень террористической опасности. Часть жителей отселены в Подмосковье и Тульскую область.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО сбила ракету «Точка-У» над Валуйками в Белгородской области, в результате чего есть один погибший и одна пострадавшая. По его словам, женщина получила осколочные ранения нижних конечностей, ее госпитализировали. Подомовый обход территории города продолжается.