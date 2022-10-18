Число погибших в результате ЧП с самолетом в Ейске выросло до 13 человек

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Число погибших в результате падения военного самолета во дворе жилого дома в Ейске выросло до 13 человек. Среди них — трое детей, сообщает пресс-служба МЧС.

Тела 10 погибших были обнаружены под завалами рухнувшего дома. Спасатели на данный момент завершили разбор завалов. По данным МЧС, в ходе спасательной операции были спасены 68 человек, эвакуированы — свыше 360.

В результате падения Су-34, выполнявшего учебно-тренировочный полет, разрушены 72 квартиры в девятиэтажном доме на улице Коммунистической. Ранения получили 19 человек, четверо из них — двое взрослых и двое детей — в тяжелом состоянии госпитализированы в Краснодарскую краевую больницу.

Ранее глава МЧС Александр Куренков заявил, что причиной пожара в девятиэтажном доме после падения самолета стал не взрыв, а разлив горючего. Он также отметил, что огнеборцы справились с пожаром в здании за три часа.