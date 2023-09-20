Число погибших при взрыве в Балашихе увеличилось до трех

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Число погибших при взрыве газа в девятиэтажке в подмосковной Балашихе увеличилось до трех, сообщили РИА Новости в экстренных службах. По данным Telegram-канала Mash, также спасатели смогли достать из-под завалов еще одну пожилую женщину.

Из-под завала извлечено тело третьего погибшего, — сказал собеседник агентства.

По информации Mash, 170 человек были эвакуированы. Для людей установили три пункта временного размещения.

Ранее сообщалось о смерти одного человека при обрушении дома, пострадавший скончался в карете скорой помощи. Позже МЧС проинформировало о гибели еще одного жителя дома.

Взрыв в жилой девятиэтажке на Октябрьской улице произошел утром 20 сентября. К месту были оперативно направлены пожарно-спасательные подразделения. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, причиной случившего стал взрыв газа. Это привело к обрушению трех этажей — третьего, четвертого и пятого. Эпицентр взрыва находился на третьем этаже. На месте работают экстренные службы.

Также сообщалось, что под завалами может находиться ребенок. Его поисками занялись спасатели. Жильцы первого и второго этажа смогли эвакуироваться из окон самостоятельно. Сейчас идет эвакуация остальных жильцов дома. По факту ЧП Следственный комитет России возбудил дело.