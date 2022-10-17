Число погибших в Ейске увеличилось до 4, пострадавших до 25

Фото: РИА Новости

Очевидцы наблюдают за пожаром в жилом доме после падения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске

Число погибших в Ейске после падения самолета на жилой дом увеличилось до 4, сообщается в Telegram-канале оперштаба в Краснодарском крае. Отмечается, что 25 человек пострадали.

По данным на 21:15, число погибших и пострадавших увеличилось: погибших — до 4, пострадавших — до 25, — указано в канале.

Замгубернатора Краснодарского края Анна Минькова подтвердила «Газете.Ru», что три человека получили фатальные травмы при падении с верхних этажей жилого дома.

Минькова ранее отмечала, что число погибших увеличилось до трех. Она сообщила, что семь взрослых и один ребенок находятся в тяжелом состоянии, они отравились продуктами горения.

Как заявили в Минобороны России, военный самолет Су-34 потерпел крушение из-за возгорания одного двигателя при взлете. Информация была получена от катапультировавшихся пилотов. В ведомстве добавили, что самолет совершал учебно-тренировочный полет. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту падения военного самолета на многоэтажный дом. Президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.