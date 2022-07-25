Число погибших в ДТП в Башкирии увеличилось до шести человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число погибших в результате столкновения микроавтобуса и КамАЗа в Благоварском районе Башкирии увеличилось до шести человек, передают «Известия». Отмечается, что больше 10 пострадали.

ДТП произошло на трассе Уфа — Языково.

Как сообщили в дежурной части МВД, около 11 часов утра поступило сообщение о столкновении микроавтобуса Ford Transit с КамАЗом на трассе Е-30, соединяющей населенный пункт Языково и город Уфу. На 1413-м км дороги автобус совершил столкновение с грузовой машиной, стоявшей на крайней полосе автодороги на месте проведения дорожных работ.

В салоне автобуса находилось около 20 пассажиров, из них погибли пять человек, еще десять обратились за медицинской помощью с травмами разной степени тяжести.