Число погибших в ДТП с грузовиками в Саратовской области возросло до трех

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Число погибших в результате столкновения двух грузовых автомобилей и минивэна в Саратовской области увеличилось до трех человек, сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД. Уточняется, что скончался водитель минивэна.

Водитель минивэна скончался. Всего трое погибших, — сказали сотрудники управления.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате ДТП в Федоровском районе Саратовской области. Начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин добавил, что у села Мунино столкнулись грузовик, минивэн Hyundai и «Газель».

До этого на Камчатке по меньшей мере один человек пострадал в ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса. Авария произошла на трассе Петропавловск-Камчатский — Елизово. На опубликованных кадрах с места видно, что спереди минивэн сильно помят, в нем выбиты стекла.

Также 20 января в Республике Коми в результате ДТП легковушка, в которой находились двое взрослых и ребенок, оказалась под прицепом лесовоза. МЧС показало видео с кадрами спасения несовершеннолетнего. На кадрах видно, как малыша вытаскивают из зажатой грузовиком машины под аплодисменты и радостные возгласы спасатели. До этого из того же авто были вызволены двое взрослых.