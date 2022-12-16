Число погибших в ДТП с автобусом под Хабаровском выросло до семи человек

Фото: khabkrai.ru

Число погибших в ДТП с автобусом, перевозившего на работу вахтовиков в Хабаровском крае, выросло до семи человек, пострадавших — до 23. Раненые с различными травмами доставлены в Троицкую ЦРБ, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Михаил Дегтярев.

ДТП произошло утром 16 декабря на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре рядом с селом Троицкое в Нанайском районе. Перевозивший на работу сотрудников ООО «Амур Минералс» автобус слетел в кювет и перевернулся.

Погибли 7 человек. 23 пострадавших доставлены в Троицкую ЦРБ с травмами различной степени тяжести. Сейчас двух пациентов уже оперируют, — написал губернатор.

Губернатор проинформировал, что на месте происшествия в настоящее время работают спасатели, пожарные, муниципальные службы, сотрудники полиции, врачи. Туда также направлены силы МЧС и медицины катастроф. Причины ДТП установят следователи, заключил Дегтярев.

Ранее УМВД по Хабаровскому краю озвучило предварительную причину ДТП с автобусом на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре, в котором погибли шесть человек. Водитель автобуса не справился с управлением на скользкой дороге, из-за чего транспортное средство съехало в кювет и перевернулось.