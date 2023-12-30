Число погибших в Белгороде увеличилось МЧС: число погибших в Белгороде увеличилось до 18

Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru

Число погибших при массированном обстреле Белгорода увеличилось до 18 человек, сообщили в пресс-службе МЧС России. Также в результате инцидента пострадали 111 человек. Ранее речь шла о 14 погибших.

В Белгороде количество погибших увеличилось до 18 человек, пострадали 111 жителей, — говорится в Telegram-канале ведомства.

30 декабря ВСУ нанесли массированный удар по центру Белгорода, сообщалось о 14 погибших, среди которых трое детей, и более чем 100 пострадавших. Также при атаке ВСУ были повреждены более 100 автомобилей, выявлены повреждения в 22 многоквартирных домах, магазинах, торговых центрах, а также на объектах газоснабжения и водоснабжения.

По данным Минобороны РФ, Киев использовал ракеты «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении и реактивные снаряды РСЗО Vampire чешского производства. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям об убийстве, покушении на убийство и умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в международные органы с призывом осудить произошедшее в Белгороде. Она назвала обстрел высшим проявлением цинизма и грубейшим нарушением прав человека. Москалькова также выразила соболезнования родным и близким погибших.