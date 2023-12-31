Число погибших в Белгороде увеличилось до 20 человек

Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru

Число погибших в результате обстрела в Белгороде увеличилось до 20 человек, сообщили в пресс-службе МЧС. Ранее было известно о 18 жертвах происшествия и 111 пострадавших.

По уточненной информации, в Белгороде количество погибших увеличилось до 20 человек, — говорится в сообщении.

30 декабря ВСУ нанесли массированный удар по центру Белгорода. По данным Минобороны РФ, Киев использовал ракеты «Ольха» в кассетном снаряжении и реактивные снаряды РСЗО Vampire чешского производства. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям об убийстве, покушении на убийство и умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщала, что сотрудники учреждения привлечены для помощи пострадавшим в Белгороде. По ее словам, в состав отряда входят хирурги, анестезиологи и другие профильные специалисты, при необходимости сотрудники ФМБА могут провести операцию в полевых условиях.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал атаку ВСУ на Белгород «кровавым преступлением», но заверил, что ВС РФ не будут действовать зеркально. По его словам, властям Украины, напротив, будет удобнее просить военную помощь у Запада, если российская армия превратит центр Киева в «подобие сектора Газа». Он также пожелал сил родным и близким погибших россиян.