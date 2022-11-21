Возросло число погибших при взрыве жилого дома на Сахалине Число погибших при взрыве жилого дома на Сахалине выросло до 10

Фото: limarenko_official/vk/com

Число погибших в результате взрыва газа в жилом доме в поселке Тымовское на Сахалине увеличилось до 10, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. По его словам, четверо погибших — дети. Также в результате ЧП два человека были госпитализированы.

В результате взрыва погибли 10 человек, среди них четыре ребенка. Также два человека госпитализированы, еще четверым медицинская помощь оказана амбулаторно, — сказал собеседник агентства.

ЧП в пятиэтажке в Тымовском произошло 20 ноября. По информации экстренных служб, на балконе одной из квартир взорвался газовый баллон, из-за чего обрушился целый подъезд. Специалисты приняли решение срочно демонтировать его. По словам губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, если этого не сделать, может обрушиться другая часть здания.

После трагедии возбуждено два уголовных дела, они переданы в центральный аппарат Следственного комитета. В Тымовском районе был объявлен траур.

Ранее взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Пензе. В результате происшествия один человек погиб, еще один был травмирован.