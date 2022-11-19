Число погибших при взрыве в жилом доме на Сахалине возрасло Число жертв при взрыве в жилом доме на Сахалине выросло до трех

Фото: Скриншот с видео/limarenko_official/vk/com

Три человека погибли при взрыве бытового газа в пятиэтажке на Сахалине, сообщил губернатор Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале. Он уточнил, что их тела вытащили из-под заволов.

По предварительной информации из-под завалов дома в Тымовском извлекли тела троих погибших жителей, — написал Лимаренко.

В настоящее время в Тымовском на открытом воздухе организован оперативный штаб, а также готовятся списки жильцов пострадавшего дома и разрушенных квартир. На месте работают экстренные службы и спецтехника, а также добровольцы, помогающие разбирать завалы.

Кроме того, после случившегося в Тымовском были развернуты несколько операционных: на смену заступили дополнительные бригады хирургов. Известно, что в результате инцидент пострадали, как минимум, девять человек.

ЧП в Тымовском районе произошло утром: взрывной волной был обрушен целый подъезд, обвалились квартиры с 5 по 1 этажи. Очевидцы происшествия уточняли, что здание не газифицировано и причиной взрыва мог стать газовый баллон.

Прокуратура Сахалинской области организовала проверку по факту взрыва газа в жилом доме в Тымовском. На место выехал прокурор Тымовского района.