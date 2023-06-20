Число погибших при взрыве на Тамбовском пороховом заводе выросло Число погибших при взрыве на Тамбовском пороховом заводе выросло до пяти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один из рабочих, раненных во время взрыва на пороховом заводе в Тамбове, скончался в больнице из-за тяжести полученных ранений, передает «Интерфакс» со ссылкой на Следственный комитет России. Таким образом, число жертв инцидента увеличилось до пятерых.

Пятый рабочий умер в больнице, — заявила Елена Кярсна, представительница регионального управления Следкома.

На данный момент, специалисты из следственного управления занимаются расследованием уголовного дела, инициированного после взрыва. Расследование ведется по статье 216, часть 3 Уголовного кодекса, которая касается нарушения норм безопасности.

По версии пресс-службы предприятия, взрыв на Тамбовском пороховом заводе произошел при проведении монтажных работ сторонней подрядной организацией. Среди 12 пострадавших был лишь один сотрудник, оформленный на предприятии, все раненые были госпитализированы.

Взрыв прогремел днем 20 июня. Глава Тамбовской области Максим Егоров писал в соцсетях, что причиной взрыва стал человеческий фактор. По его словам, работникам завода и жителям рядом ничего не угрожает, предприятие работает штатно.