Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале достигло 25 человек

Фото: ГУ МЧС России по Республике Дагестан

Число погибших в результате взрыва на заправке «Нафта-24» в Махачкале увеличилось до 25 человек, сообщили «Интерфаксу» в Центре медицины катастроф Дагестана. Среди жертв инцидента трое детей.

В то же время первый заместитель главы Минздрава России Виктор Фисенко заявил, что количество пострадавших возросло до 66 человек. В настоящее время десять из них находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Первые сообщения о взрыве в Махачкале стали появляться в районе 22:00 по московскому времени. По данным администрации города, детонация произошла в здании автосервиса рядом с торговым центром, после чего начался пожар. Площадь возгорания составила по меньшей мере 500 квадратных метров. Сотрудникам полиции пришлось уводить людей из-за угрозы повторной детонации. Также было отключено газоснабжение. Городские власти настоятельно рекомендовали без крайней необходимости не ехать в сторону взрыва.

В социальных сетях появилась видеозапись момента взрыва на автозаправке в Махачкале. Также очевидцы опубликовали кадры с места происшествия. Были слышны крики, что нужно вытаскивать пострадавших из автобуса. Одна из ближайших больниц переполнена от госпитализированных в результате взрыва. Люди лежат в коридорах прямо на полу.