Число погибших при восхождении на Ключевский вулкан возросло до восьми

Фото: Alexandr Arkhipov / Russian Look / Global Look Press

Заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский сообщил, что число туристов, которые умерли на Ключевском вулкане на Камчатке, выросло до восьми человек. Всего в восхождении приняли участие 12 человек, которые в субботу 3 сентября обратились к спасателям. Отмечается, что 5 человек погибли при падении с высоты, один турист получил травмы и находится без сознания. Шестой человек скончался в воскресенье утром, пишет РИА Новости.

Да, есть такая информация, поступила с вулкана, что двое скончались, — рассказал Василевский.

Очередная попытка попасть на место происшествия с помощью вертолета началась в 10:30 (01:30 мск), температура ночью опускается до минус 14 градусов.

Ранее сообщалось, что к месту ЧП выдвинулась наземная группа из 24 человек — 15 сотрудников Камчатского спасательного центра МЧС и девять членов поисково-спасательного отряда краевого ведомства. Они должны были подняться на высоту 1200 метров и разбить там базовый лагерь для оказания помощи пострадавшим.

Краевая прокуратура возбудила уголовное дело. По поручению регионального прокурора Дмитрия Рычагова будет проведена проверка организации и проведения туристического тура