Число погибших при ударе ВСУ по магазину с людьми превысило 20 человек Сальдо: 22 человека стали жертвами удара ВСУ по Садовому в Херсонской области

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Общее число погибших при ударе Вооруженных сил Украины по селу Садовому в Голопристанском округе Херсонской области выросло до 22 человек, заявил в Telegram-канале глава региона Владимир Сальдо. По его словам, еще 15 мирных жителей получили ранения, из них пятеро — в тяжелом состоянии.

Число погибших в результате варварского удара боевиков врага по селу Садовому в Голопристанском округе увеличилось до 22 человек. При этом ранены 15 человек, пять из них сейчас находятся в тяжелом состоянии, — написал губернатор.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России, ведомство намерено установить все обстоятельства преступления Украины против мирного населения Херсонской области. Уточняется, что при обстреле был разрушен магазин, в котором находились посетители и персонал.

Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего, а также круг лиц, причастных к совершению преступления, и даст их действиям правовую оценку, — заявили в СК.

Ранее Сальдо рассказал, что при обстреле магазина в селе Садовом погибли 19 человек и еще пятеро пострадали. Глава Херсонской области назвал действия украинских военных актом терроризма против мирных жителей. По его мнению, произошедшее показывает «отвратительную сущность» президента Украины Владимира Зеленского.