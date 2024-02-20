Число погибших при ударе ВСУ по Донецку возросло Военкор Котенок: два человека погибли при атаке ВСУ на Донецк

Фото: МО Украины

Двое мирных жителей погибли при ударе Вооруженных сил Украины по Донецку, сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок. По его словам, украинские войска два раза атаковали административный центр ДНР.

В Донецке уже двое погибших. Укронацисты повторно ударили по центру города. На этот раз — из 155-мм артиллерии, — написал Котенок.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил об атаке на город днем 20 февраля. Он уточнил, что удар пришелся на Кировский район. Одной из погибших при обстреле оказалась женщина 1955 года рождения. Еще пять человек получили ранения. Кроме этого, по словам главы города, было повреждено остекление и трубы центрального отопления, а также посечены осколками снарядов четыре автомобиля.

До этого украинская армия обстреляла Ворошиловский район Донецка. Кулемзин заявил, что в результате ночной атаки повреждения получили несколько автомобилей. Также были повреждены восемь стоящих рядом автомобилей.

Ранее ВСУ атаковали окраину села Безымено в Белгородской области. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, один из снарядов разорвался перед трактором. При атаке один человек получил ранения. Врачи диагностировали у пострадавшего контузию и сотрясение головного мозга.