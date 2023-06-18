Тела четырех детей нашли на пепелище дома в Татарстане При пожаре в деревне Саитово погибли семь человек, включая четырех детей

Фото: Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

На пепелище дома в деревне Саитово в Татарстане обнаружены тела семи человек, в том числе четырех детей, сообщается в Telegram-канале главка МЧС республики. В доме проживали восемь человек, мать детей спаслась. По данным полиции, семья неблагополучная.

В 15:47 обнаружено тело седьмого погибшего (ребенок), — говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре поступило на дежурный пульт 18 июня в 13:17. ЧП произошло на Торговой улице. Огонь распространился на площади 100 квадратных метров. В 14:15 пожарные ликвидировали открытое горение.

Ранее в селе Новомонастырском Кизлярского района Дагестана в результате пожара в частном жилом доме погиб подросток с ограниченными возможностями. Владельцем сгоревшего дома является 50-летний местный житель. По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание электропроводки.

В феврале пожар произошел в торговом центре подмосковной Лобни, в результате погибли женщина и пожилой мужчина. Предварительной причиной происшествия стало возгорание батареи для обогрева в магазине одежды на первом этаже.