Число погибших при пожаре в приюте в Кемерово увеличилось до 20

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-служба МЧС сообщила, что при пожаре в нелегальном доме престарелых в Кемерово погибли 20 человек. В настоящее время на месте происшествия продолжаются работы по разбору завалов. В ведомстве добавили, что пожарные работают в условиях низкой температуры воздуха.

На месте пожара спасатели в условиях низкой температуры воздуха продолжают работы по разбору завалов, по последним данным погибли 20 человек, — рассказали в пресс-службе.

Температура воздуха в Кемерово на данный момент составляет 20 градусов мороза.

Следственный комитет России ранее возбудил уголовное дело после гибели людей при пожаре в Кемерово. В ведомстве отметили, что к расследованию подключены опытные следователи и следователи-криминалисты. Также в Следкоме добавили, что назначен ряд экспертиз, в числе которых судебно-медицинские и пожарно-техническая. В настоящее время устанавливается собственник помещения.

Ранее губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что власти проверят все дома престарелых в регионе после пожара, в котором погибли 20 человек. Он подчеркнул, что проверки пройдут в течение недели.