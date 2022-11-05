Число погибших при пожаре в кафе в Костроме выросло до восьми

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число жертв в результате пожара в кафе «Полигон» в Костроме возросло до восьми, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя областной прокуратуры. Ранее в экстренных службах сообщали о пяти погибших и четырех раненых.

Число погибших при пожаре в кафе в Костроме, по предварительным данным, выросло до восьми человек, — говорится в сообщении источника.

Пожар вспыхнул около 02:30. Ранее стало известно, что сотрудники подразделений Костромского пожарно-спасательного гарнизона успели эвакуировать 250 человек. На месте были задействованы 50 человек и 20 единиц техники. Для их размещения и обогрева к месту ЧП были направлены пассажирские автобусы.

В МЧС России по Костромской области заявили, что в 04:23 пожар удалось локализовать. После этого на всей площади здания в 3,5 тысячи квадратных метров обрушилась кровля.

На место происшествия прибыл также губернатор Костромской области Сергей Ситников, чтобы контролировать ход работ и оказание помощи людям.