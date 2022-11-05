Число погибших при пожаре в кафе в Костроме увеличилось до 13 человек

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число жертв при пожаре в кафе «Полигон» в Костроме увеличилось до 13 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы города. Четыре человека получили травмы разной степени тяжести. Ими занимаются медики.

По предварительным данным, жертв уже 13. Пострадавших — четверо, — говорится в сообщении экстренных служб Костромы.

Пожар в кафе «Полигон» вспыхнул в ночь на 5 ноября, около 02:30. Сотрудники подразделений Костромского пожарно-спасательного гарнизона успели эвакуировать 250 человек. На месте были задействованы 50 человек и 20 единиц техники. Для их размещения и обогрева к месту ЧП были направлены пассажирские автобусы. По предварительной версии, пожар мог возникнуть в результате использования одним из посетителей пиротехники.

В МЧС России по Костромской области заявили, что в 04:23 пожар удалось локализовать. После этого на всей площади здания в 3,5 тысячи квадратных метров обрушилась кровля.

На место происшествия прибыл губернатор Костромской области Сергей Ситников, чтобы контролировать ход работ и оказание помощи людям.