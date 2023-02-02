Число погибших при пожаре в Севастополе увеличилось до семи

Фото: ГУ МЧС по Севастополю

Число погибших при пожаре в бытовках в Севастополе выросло до семи человек, сообщили ТАСС в экстренных службах. Открытое горение ликвидировано, ведется проливка и разбор конструкций. Пожар произошел в бытовках, где жили рабочие, занимающиеся строительством трассы «Таврида».

По последним данным, обнаружены тела семи человек, — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в строительном модуле на Нефтяной улице в Севастополе. Площадь пожара составляла 200 кв. м, два человека были госпитализированы. Сообщение о пожаре в двухэтажном жилом строительном модуле поступило в 02:19, к месту вызова незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения.

Как утверждает источник «Известий», в момент пожара в бараке находились 185 человек, почти все они успели оперативно покинуть помещение.

Вечером 27 января произошел пожар на территории рынка «Синдика» в Красногорском городском округе Московской области. По данным МЧС, огонь охватил одноэтажное складское помещение, где хранились стройматериалы. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение склада по всей площади, к тушению привлекались 87 пожарных и 27 единиц специальной техники. Пожар был локализован в 00:42 мск и полностью ликвидирован в 02:20.