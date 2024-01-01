Число погибших при обстреле Донецка увеличилось Пушилин: в результате новогоднего обстрела Донецка погибли четыре человека

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Четыре человека погибли в результате обстрела Донецка в ночь на 1 января, сообщил в личном Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин. Ранее речь шла о трех погибших и семи пострадавших.

По состоянию на 02:00, предварительно, 13 раненых и четверо погибших, — написал Пушилин.

По информации представительства ДНР в СЦКК, которую приводит РИА Новости, после Нового года Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по региональному центру 15 ракет из реактивных систем залпового огня.

Ранее о массированном ударе по Донецку сообщили оперативные службы региона. По их данным, в результате происшествия в центре города есть жертвы, однако их точное число не называлось. В дальнейшем сообщалось, что в результате обстрела погиб военкор.

Накануне вечером мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил со ссылкой на представительство ДНР в СЦКК, что три человека получили ранения в Петровском районе Донецка во время обстрела украинской армией. С 09:00 до 21:00 территория города 12 раз подверглась атакам, в результате чего ранены женщина и двое мужчин.

Кроме того, 30 декабря ВСУ нанесли массированный удар по центру Белгорода. В результате погибли 24 человека, более 100 человек получили ранения.