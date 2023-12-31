Число погибших в результате обстрела Белгорода возросло Гладков: число погибших в результате обстрела Белгорода увеличилось до 22

Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru

Число погибших в результате обстрела Белгорода увеличилось до 22, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Гладков. Ранее сообщалось о 21 погибшем, но, по словам главы региона, еще один человек ночью скончался в больнице. 109 человек ранены, 25 из них — в тяжелом состоянии и готовятся к транспортировке в федеральные клиники.

К большому сожалению, к большому горю у нас увеличилось количество погибших после вчерашнего обстрела Белгорода, их стало 22, — сообщил Гладков.

Он также рассказал, что различные повреждения выявлены в 30 многоквартирных домах, 381 квартире, нескольких частных домах, также повреждены много машин.

Ранее постоянный представитель Киева в ООН Сергей Дворник заявил, что пока продолжается конфликт России и Украины, число смертей и страданий будет расти. В ходе заседания Совета Безопасности международной организации по атаке на Белгород он не стал комментировать удар по российскому городу.

Постоянный представитель РФ при международной организации Василий Небензя в свою очередь отметил, что атака на Белгород представляет собой заранее спланированный теракт против мирного города. По его мнению, к организации «акта терроризма» причастны консультанты из США и Великобритании. Дипломат также заявил, что власти Украины «открыто кичатся использованием террористических методов», применяя их не только против россиян, но и против собственных граждан.