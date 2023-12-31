Число погибших при обстреле Белгорода возросло Гладков: число погибших при атаке ВСУ на Белгород возросло до 24 человек

Фото: t.me/vvgladkov

Число людей, погибших в результате атаки Вооруженных сил Украины на Белгород, возросло до 24 человек, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. До этого было известно о 22 погибших и 109 раненых.

В городе Белгороде в результате массированного обстрела ВСУ по состоянию на 08:30 погибли 24 человека, судмедэксперты определили, что есть еще один погибший ребенок. Еще один раненый умер в больнице, не приходя в сознание, — уточнил Гладков.

По словам губернатора, в настоящий момент среди пострадавших числятся 108 граждан. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, уточнил Гладков. Глава региона добавил, что повреждения получили 37 многоквартирных домов, 453 квартиры, три частных домовладения и семь социальных объектов. Гладков отметил, что ведутся работы по оценке ущерба.

Кроме того, утром 31 декабря Гладков сообщил, что в Белгороде звучат сирены о воздушной тревоге. Всем гражданам настоятельно рекомендовали пройти в укрытия. В Сети появилось видео с одной из безлюдных улиц города, на котором слышен вой сирены.

До этого в офисе официального представителя генсека ООН отреагировали на удар Киева по Белгороду. В организации заявили, что удары по гражданской инфраструктуре и мирным гражданам являются нарушением международного гуманитарного права, их следует осудить.