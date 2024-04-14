Число погибших при атаке ВСУ на Токмак снова возросло Балицкий: число жертв атаки ВСУ на Токмак увеличилось до 16 человек

Фото: Александр Полегенько/ТАСС

Количество погибших в результате атаки ВСУ на Токмак увеличилось до 16 человек, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. Он уточнил, что спасатели нашли под завалами еще четыре тела, среди жертв оказался один ребенок.

Четыре тела спасатели подняли из-под завалов, среди них один ребенок. Один человек скончался в больнице, — заявил Балицкий.

Глава региона отметил, что из 20 пострадавших 12 человек остаются в тяжелом состоянии в лечебных учреждениях. Восемь человек переведены на стационарное лечение. Разборы завалов и поиски продолжаются, подчеркнул Балицкий.

Ранее губернатор сообщал, что число погибших в результате обстрела Токмака возросло до 11 человек. По его словам, спасатели обнаружили тело еще одной жертвы атаки ВСУ, ей оказалась женщина.

Житель разрушенного ударом ВСУ дома в Токмаке Александр рассказывал, что снаряды прилетели со стороны Орехова. Говоря о причинах атаки ВСУ на мирный район, мужчина предположил, что украинские военные решились на него на фоне продолжающихся поражений в зоне боевых действий.

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отмечал, что обстрел Токмака оказался крупнейшей атакой противника на мирное население региона за этот год.