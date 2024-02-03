Число погибших после удара ВСУ в Лисичанске выросло до девяти

Фото: Администрация Лисичанска/ТАСС

Число погибших при обстреле Лисичанска достигло девяти человек, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона. Продолжается разбор завалов на месте разрушенной пекарни.

Девять человек погибли — это последние данные. Разбор завалов продолжается, цифры могут расти, — сообщил источник.

Как уточнили в Министерстве здравоохранения России, медики оказали амбулаторную помощь трем пострадавшим при обстреле пекарни в Лисичанске, четверо госпитализированы. Отмечается, что еще одного эвакуируют. В комендатуре Луганской Народной Республики считают, что под завалами могут находиться десятки человек.

На месте работают семь выездных бригад скорой медицинской помощи из различных городов республики, включая реанимационную бригаду из Луганска. Кроме того, в Лисичанск направлена усиленная бригада Луганской республиканской клинической больницы в составе хирурга, анестезиолога и травматолога. Военные следователи СК России предположили, что украинская армия могла нанести удар по пекарне с применением реактивных систем залпового огня HIMARS.