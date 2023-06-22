Число погибших после прорыва Каховской ГЭС возросло Число погибших после прорыва Каховской ГЭС возросло до 46

Фото: Alex Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число погибших в результате прорыва плотины Каховской ГЭС в Херсонской области выросло до 46, сообщили ТАСС в экстренных службах региона. Уточняется, что 122 человека пострадали при ЧП — у них диагностировали переохлаждение и различные травмы.

По последним данным, погибли 46 человек, 122 человека пострадали, они с переохлаждением и другими травмами госпитализированы, — сказал собеседник агентства.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в нижнем течении Днепра из-за прорыва Каховской ГЭС произошла экологическая катастрофа. Он отметил, что река вернулась в свои берега, но при этом постройки понесли серьезные повреждения.

21 июня начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал, что войска радиационной, химической и биологической защиты совместно с сотрудниками МЧС проводят работы по обеззараживанию местности, пострадавшей от затопления после разрушения Каховской ГЭС и дамбы на Каховском водохранилище. По его словам, мероприятия проводятся с целью недопущения распространения инфекций, в том числе холеры.

Разрушение плотины Каховской ГЭС произошло утром 6 июня. Начался неконтролируемый сброс воды и затопление территорий рядом с ГЭС. Россия и Украина выдвинули взаимные обвинения в подрыве станции.