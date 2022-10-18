Число погибших после падения Су-34 в Ейске увеличилось до 14

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Число погибших после падения военного самолета Су-34 в одном из дворов Ейска увеличилось до 14, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Уточняется, что тело мужчины было обнаружено спасателями в ходе разбора завалов.

Спасатели, работающие на месте ЧП, при разборе завалов обнаружили еще погибшего. Трагедия унесла жизни 14 человек. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших, — написал Кондратьев в Telegram-канале.

По данным Mash, личность мужчины установить не удалось, поскольку его тело сильно обгорело.

Военный самолет Су-34, совершавший учебно-тренировочный полет, упал во двор многоэтажного жилого дома в Ейске накануне вечером. Пилоты успели катапультироваться. По информации Минобороны России, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей. По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним).

18 октября в Ейском районе Краснодарского края объявлен трехдневный траур по погибшим в результате ЧП. Помимо жертв, еще 19 человек пострадали. Кроме того, в городе заработала горячая линия по оказанию помощи пострадавшим при крушении самолета, а также открылся гуманитарный пункт. Аварийно-восстановительные работы на месте ЧП в Ейске планируют завершить в течение суток. 18 октября начала работу комиссия по обследованию поврежденного здания.