Число погибших после обстрела в Белгороде увеличилось до пяти

Фото: Евгений Силантьев/ТАСС

Белгород. Цветы около мемориала в память о погибших людях

Число погибших после обстрела в Белгороде увеличилось до пяти человек, сообщила РИА Новости родственница погибших. По ее словам, все жертвы — члены одной семьи.

Погиб Олег, [его] первая супруга Ольга, их двое детей, <...> и мама Ольги погибла, Татьяна, — рассказала женщина.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о четырех погибших по итогам обстрела Белгорода со стороны ВСУ минувшей ночью. Он уточнил, что ранены еще четверо, всем им оказывается посильная помощь, пока не требуется их транспортировка в Москву.

Представитель Минобороны Игорь Конашенков доложил, что по жилым кварталам Курска и Белгорода ночью был нанесен удар начиненными взрывчаткой беспилотниками Ту-143 и ракетами «Точка-У» с запрещенными кассетными боеприпасами. По данным ведомства, российская система ПВО уничтожила в воздухе все три запущенных снаряда.