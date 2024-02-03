Число погибших при обстреле в Лисичанске увеличилось до восьми

Фото: Администрация Лисичанска/ТАСС

Количество погибших в пекарне в Лисичанске, которую обстреляли Вооруженные силы Украины, увеличилось до восьми, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко. Ранения получили минимум 10 человек. Еще десятерых обнаружили под завалами, среди них есть жертвы.

По оперативным данным, в результате обстрела пекарни Лисичанска погибли восемь человек, 10 — получили ранения различной степени тяжести, — отметила она.

Как уточнили в Министерстве здравоохранения России, медики оказали амбулаторную помощь трем пострадавшим при обстреле пекарни в Лисичанске, четверо госпитализированы. Отмечается, что еще одного эвакуируют. В комендатуре Луганской Народной Республики считают, что под завалами могут находиться десятки человек.

Информацию об ударе украинских военных по пекарне в Лисичанске ранее подтвердил глава ЛНР Леонид Пасечник. Он подчеркнул террористический характер очередной украинской атаки. Предположительно, по месту ударили из РСЗО HIMARS. В результате обстрела двухэтажное здание пекарни рухнуло. На опубликованных кадрах с места трагедии показаны разрушенное здание, а также поврежденные машины, которые в момент атаки находились рядом с пекарней.