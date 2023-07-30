Число погибших из-за непогоды в Марий Эл выросло до шести

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число погибших из-за непогоды в Республике Марий Эл выросло до шести человек, сообщил глава региона Юрий Зайцев в своем Telegram-канале. Он отметил, что инцидент возник в палаточном лагере на территории дикого пляжа.

Из-за возникшего стихийного бедствия повалило большое количество деревьев в районах озер Таир и Яльчик. Сейчас там работают все экстренные службы. Дороги на данный момент расчищены. Дети в лагерях находятся в полной безопасности. По информации на данный момент, у нас погибли шесть человек, трое из которых — дети. Всего пострадали 22 человека, — сообщил Зайцев.

Ранее стало известно о том, что 29 июля в Республике Марий Эл погибли три человека, включая двух детей. В пресс-службе ГУ МЧС России по региону сообщили, что причиной произошедшего стали неблагоприятные погодные условия — гроза и усиление ветра, — которые привели к падению деревьев около озера Яльчик в Волжском районе и около озера Таир в Звениговском районе.

Вечером 29 июля также сообщалось, что в Казани начался мощный ураган. Сильный ветер сносил заборы, мусорные баки, крыши домов и опоры ЛЭП. Порывы ветра достигали 30 м/с. По прогнозам синоптиков, ненастная погода продлится до утра 30 июля.